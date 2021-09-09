           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:43

"Никогда не сдавайтесь": ВС РФ оставил в силе решение о снятии Шлосберга с выборов в ГД

фото ЗакС политика "Никогда не сдавайтесь": ВС РФ оставил в силе решение о снятии Шлосберга с выборов в ГД

Верховный суд РФ оставил в силе решение нижестоящих инстанций, снявших псковского политика Льва Шлосберга с выборов в Государственную думу, известил он сам у себя в Telegram-канале.

Интересы Шлосберга представляли юрист Евгений Порошин и адвокат, член президентского Совета по правам человека Владимир Ряховский.

Политик намерен обжаловать сегодняшнее решение в президиуме ВС РФ, а также оспорить законодательные поправки, согласно которым лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, не разрешается участвовать в выборах, в Конституционном суде РФ.

"Никогда не сдавайтесь", - призвал псковский "яблочник".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости9 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru