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В Венгрии, первой в ЕС признавшей "Спутник V", закончилась российская вакцина

фото ЗакС политика В Венгрии, первой в ЕС признавшей "Спутник V", закончилась российская вакцина

В Венгрии закончилась отечественная вакцина "Спутник V", известил глава МИД страны Петер Сийярто, чьи слова приводит РБК.

"Видите ли, мы уже полностью использовали наши запасы вакцины "Спутник V", она была очень популярной", - высказался дипломат.

По состоянию на сегодняшний день, уточнил глава венгерского МИД, в стране российским препаратом привились почти 1 млн человек.

"Мы заключили [с российской стороной] контракт на 2 млн доз, и они были поставлены точно в срок, качество было безупречным", - заключил Сийярто.

Напомним, что Венгрия первой из стран ЕС одобрила применение "Спутника V", первые дозы вакцины поступили на баланс государства в феврале 2021 года.


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