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Лукашенко прилетел в Москву для очередной встречи с Путиным

фото ЗакС политика Лукашенко прилетел в Москву для очередной встречи с Путиным

Президентский борт Александра Лукашенко приземлился в Москве, оповещает его пресс-служба "Пул первого" в Telegram.

Сегодня, 9 сентября, в российской столице должна пройти очередная встреча Лукашенко и его визави Владимира Путина: последний раз лидеры встречались в Сочи три месяца назад.

Основные темы для президентской дискуссии ранее обозначил сам белорусский глава: это ситуация в Евразийском экономическом союзе, положение дел в Афганистане и влияние этих событий на Центральную Азию и Россию.

Ранее белорусский посол в РФ Владимир Семашко сообщил, что на предстоящей встрече российского и белорусского президентов в Москве завершится процесс углубления интеграции двух государств.


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