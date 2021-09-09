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Новости 13:54

Более 7 тысяч петербуржцев повторно привились от коронавируса

фото ЗакС политика Более 7 тысяч петербуржцев повторно привились от коронавируса

Процедуру ревакцинации от коронавирусной инфекции испытали на себе 7006 жителей Петербурга, пишет ТАСС со ссылкой на комитет по здравоохранению. При этом речь идет только о двухкомпонентных вакцинах. Из этих более чем семи тысяч граждан 4112 успели сделать себе вторую инъекцию в рамках повторной вакцинации.

Напомним, что такая опция, как возможность ревакцинации у петербуржцев появилась в июле, и пользуются ей те, кто переболел коронавирусом не позже, чем полгода назад. Получить повторную прививку можно в тех же пунктах, что и при первом посещении. Для ревакцинации, как и в первый раз, достаточно иметь при себе паспорт и СНИЛС.

Отметим, что на текущей неделе число петербуржцев, привившихся первым компонентом отечественной вакцины, перевалило через 1,5 млн.


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