Социологи назвали регионы с наиболее низкими рейтингами "Единой России"

Близкие к Кремлю социологи опубликовали отчёт о рейтингах партий, принимающих участие в выборах, в российских регионах. Опрос был проведён по заказу МОО "Научно-методический центр по проблемам сельской молодежи", который в свою очередь является членом "Национального совета молодежных и детских объединений России". Один из основных партнеров совета - администрация президента, уточняет Znak.com, который и делится результатами изыскания.

К примеру, наиболее худшие показатели у "Единой России" - в Хабаровском крае (15,36%), Бурятии (21,48%), Забайкалье (23,11%), Коми (22,75%) и Кемеровской области (24,25%).

Средний рейтинг ЕР - 34,88%. Он основан на мнении граждан, заявивших о желании проголосовать на выборах.

В Научно-методическом центре по проблемам сельской молодежи отчитались также о субъектах РФ, где у ЕдРа наиболее сильная поддержка: это Чечня (81,24%), Ингушетия (69,43%), Дагестан (67,02%), ЯНАО (64,63%) и Тыва (80,74).

К слову, у КПРФ наивысшие рейтинги в Хакасии (32%), где губернатором является коммунист Валентин Коновалов; у ЛДПР - в Хабаровском крае (37%), и, наконец, у "Справедливой России — За правду" рейтинг держится на отметке в 25% в Астраханской области и Северной Осетии.

Средние показатели партий по стране выглядят следующим образом: КПРФ - 19%, у ЛДПР - 12,09%, а у СРЗП - 12,6%.

В 2021 году "Национальному совету" досталось от Фонда президентских грантов, куратором которого выступает первый замглавы АП Сергей Кириенко, свыше 1,2 млн рублей.

Опрос был проведён с 30 августа по 5 сентября в 85 субъектах РФ. Репрезентативная выборка - одна тысяча респондентов в каждом российском регионе. Методы проведения опроса - личные формализованные интервью (50%) и телефонные интервью (50%).

С полным перечнем рейтингов всех представленных на выборах партий можно ознакомиться по ссылке.