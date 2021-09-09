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Новости 14:25

В петербургском управлении МЧС организовали стихийный мемориал в память о Зиничеве

фото ЗакС политика В петербургском управлении МЧС организовали стихийный мемориал в память о Зиничеве

В региональном управлении МЧС по Петербургу, который находится на проспекте Металлистов, образовался стихийный мемориал в память о погибшем главе российского ведомства Евгении Зиничеве, делится пресс-служба подразделения МЧС по Северной столице.

В холле здания поставили портрет Зиничева, спасатели несут к нему цветы. Петербургские спасатели выражают глубокие соболезнования семье усопшего.

Напомним, что прощание с погибшим главой МЧС РФ пройдёт в Москве 10 сентября, похоронят его в этот же день в Петербурге на Серафимовском кладбище.

Ранее РБК сообщал, что глава спасательного ведомства разбился во время съемки ролика для нужд МЧС, пытаясь удержать поскользнувшегося у края скалы сотрудника съемочной группы Александра Мельника. 

По информации журналистов, трагедия случилась не в самом Норильске, а под ним, на территории Путоранского заповедника в районе водопада Китабо-орон, где в это время года уже стоит минусовая температура и потому местами есть гололед.


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