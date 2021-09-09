Макаров: Государство и язык сохранились благодаря Александру Невскому

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров уверен, что князь Александр Невский помог Руси сохранить государство и язык. Во время брифинга 9 сентября спикер ЗакСа призвал петербуржцев чтить заветы святого.

- Святой благоверный князь Александр Невский - это целая эпоха, - заявил Макаров. - Государство сохранилось благодаря ему. И язык. Он действительно был великий дипломат, мудрый правитель, полководец какой был! Не дал потеряться нам в этом безбрежном тогда мире. Вы представляете, какой это был век? Я его биографию знаю с трех лет, начиная с того, как ему дали меч деревянный, сначала из липы, потом из дуба, потом как его воспитывали, как его учили. Все это знаю.

Макаров считает, что Александр Невский, будучи небесным покровителям Санкт-Петербурга, помогает жителям города.

- То, что он помогает, святой благоверный князь Александр Невский... Мы же всегда с вами победителями были, во всех ситуациях. Мы были победителями во всех ситуациях. Всегда! И остались победителями, - заметил спикер ЗакСа

Ранее в Смольном объявили, что в Петербурге 10 сентября начнутся торжества в честь 800-летия Александра Невского. Главные события состоятся 12 сентября в Александро-Невской лавре. В Свято-Троицком соборе пройдет божественная литургия, а после нее - крестный ход.

Отметим, что согласно старой исторической традиции днем рождения Александра Невского принято считать 30 мая. В частности, доктор исторических наук Владимир Кучкин писал в журнале "Вопросы истории", что на эту дату указывал историк XVII века Василий Татищев в своей работе "История Российская".

12 сентября - день перенесения мощей князя в Петербурге в 1724 году. Ежегодно в этот день в городе проходят крестные ходы.

Добавим, что ранее, выступая в эфире "Радио России" губернатор Александр Беглов назвал днем рождения Александра Невского 6 декабря, день погребения князя во Владимире.

Сергей Еремеев