           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:52

В Смольном оповестили о перекрытиях дорог по случаю мероприятий в честь 800-летия Александра Невского

фото ЗакС политика В Смольном оповестили о перекрытиях дорог по случаю мероприятий в честь 800-летия Александра Невского

Смольный проинформировал жителей Петербурга о готовящихся дорожных перекрытиях, которые будут введены в городе в связи с празднованием 800-летия князя Александра Невского.

Так, 11 сентября начиная с 20:00 и до 22:00 12 сентября закроется движение по боковому проезду на площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского.

Кроме того, 12 сентября - в день, когда в городе пройдет крестный ход, - с 03:00 до 14:00 прекратится движение  автотранспорта от Невского проспекта, 175, до площади Александра Невского.

Схема перекрытий уточняется Смольным.

Ранее в петербургской администрации известили, что торжества по случаю 800-летия Александра Невского начнутся 10 сентября. Главные события пройдут 12 числа в Александро-Невской лавре. В Свято-Троицком соборе состоится Божественная литургия, после нее- крестный ход.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости9 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru