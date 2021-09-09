"Яблочники" пришли к Горизбиркому с масками Вишневского

Фото Константина Ленькова

Около 15 членов "Яблока" и сочувствующих провели в четверг, 9 сентября, флешмоб в поддержку заместителя председателя своей партии Бориса Вишневского. Против него на выборы в Госдуму и Заксобрание Петербурга выставили людей, сменивших имена и фамилии на такие же, как у "яблочника". Позже эти кандидаты отнесли в окружные избирательные комиссии свои фотографии с бородами и прическами, как у "яблочника". Эти снимки планируется разместить на стендах избирательных участков.

Скандал с "двойниками" взорвал социальные сети. На тему "размножения" Вишневского появилось множество шуток и мемов. Однако Санкт-Петербургская избирательная комиссия оказалась бессильной в этой ситуации. Она отказалась удовлетворять жалобы кандидата от "Яблока", требовавшего, чтобы в бюллетенях были указаны прежние, оригинальные имена и фамилии его соперников-"клонов".

Группа поддержки Вишневского пришла к зданию Горизбиркома с масками своего кандидата. Сам он тоже принял участие в фотосессии. За флешмобом следили пять полицейских. Вишневский предложил им присоединиться, но люди в форме отказались.









Фото: Константин Леньков