В Смольном заявили, что Петербург вышел на плато по коронавирусу

Ситуация с распространением COVID-19 в Петербурге остаётся напряжённой, но стабильной, в связи с чем можно говорить о выходе города на плато по заболеваемости, уведомил вице-губернатор Олег Эргашев.

"Ситуация напряжённая, стабильная. Были элементы некоторого снижения, но сейчас можно говорить о плато", - приводит слова чиновника РИА "Новости".

Вице-губернатор уточнил, что уже в ближайшее время Петербург достигнет необходимого уровня коллективного иммунитета.

Напомним, что за минувшие 24 часа в городские стационары попали свыше 270 человек с коронавирусом и пневмониями, всего зафиксировано 1380 случаев заражения. Курс вакцинации завершили более 1,5 млн местных жителей.