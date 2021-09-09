В Петербурге стартовал проект по выявлению свалок при помощи дронов

Добровольцы из университета ИТМО совместно с представителями движения "Чистая Вуокса" начали реализацию нового проекта под названием "Экодрон", который призван фиксировать наличие незаконных свалок при помощи квадрокоптеров. Начинание волонтеров финансируется за счет средств президентского гранта.

"Суть проекта состоит в том, что беспилотные летальные аппараты снимают фото или видео, эти данные переносятся на разрабатываемый ресурс. Специальная программа обрабатывает материалы и указывает на места, где находится мусор", - приводит ТАСС слова координатора проекта Мстислава Жиляева.

Тем самым, по его оценке, будут существенно экономиться силы и время, и волонтеры избавятся от необходимости просматривать часы видеозаписей, снятых во время общественных инспекций. Пока в коллекции волонтеров есть фото-и видеоинформация о примерно 200 горах мусора.

"Сейчас идет подготовка и оператор вручную делает разметку, указывает, где свалка. Чтобы в дальнейшем программа научилась делать это самостоятельно независимо от оператора", - рассказал координатор.

После выявления каждой новой серии нелегальных свалок участники проекта будут передавать сведения о них чиновникам на местах.