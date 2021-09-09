Акционисту Павлу Крисевичу продлили арест на два месяца

Петербургский акционист Павел Крисевич, содержащийся в столичном СИЗО "Бутырка" после скандальной акции на Красной площади, получил от суда продление ареста еще на два месяца, сообщается в Telegram-канале его группы поддержки. Его преследуют по уголовной статье "хулиганство", предполагающей в качестве максимального наказания семь лет лишения свободы.

Напомним, что 11 июня, выкрикивая слова из своего политического манифеста, 21-летний Крисевич к испугу прохожих выстрелил в воздух из охолощенного оружия и почти моментально был задержан. Таким образом он выразил свой протест против наблюдаемых им политических репрессий в России. Вместе с ним задержали снимавшую его на видео журналистку Нику Самусик, но после общественного резонанса через два дня отпустили.

Виноватым себя в связи с проведенным перфомансом Крисевич не считает. Накануне суд отклонил его апелляцию на содержание под стражей до 11 сентября.