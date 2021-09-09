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Новости 17:31

ЦБ выпустил монету номиналом в 2 рубля в честь 200-летнего юбилея Достоевского

фото ЗакС политика ЦБ выпустил монету номиналом в 2 рубля в честь 200-летнего юбилея Достоевского

По случаю 200 лет со дня рождения писателя Фёдора Достоевского Центробанк решил выпустить посвящённую ему монету номиналом 2 рубля, информирует пресс-служба ЦБ РФ.

Диаметр монеты составит 33 мм, масса драгметалла в чистоте - 15,55 г, проба сплава - 925.

В оборот денежный знак должен поступить уже 10 сентября.

На лицевой стороне монеты будет рельефно изображен герб России с надписями "РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ" и "БАНК РОССИИ", а также обозначение металла согласно системе элементов Менделеева, проба сплава и товарный знак Петербургского монетного двора.

На обратной стороне присутствует портрет Достоевского, свечи и книги, а снизу нанесено факсимиле подписи писателя и годы его жизни: 1821-1881.

Монета выпускается тиражом 3000 экземпляров.


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