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Пандемия помешала Смольному провести большой крестный ход в честь Александра Невского

фото ЗакС политика Пандемия помешала Смольному провести большой крестный ход в честь Александра Невского

Как и годом ранее, из-за пандемии коронавируса на Невском проспекте не будут проводить традиционный крестный ход в честь перенесния мощей князя Александра Невского 12 сентября. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на первого зампреда комитета по культуре Федора Болтина.

По словам чиновника, эпидемиологическая ситуация также стала препятствием для проведения массового торжества с концертной программой на Дворцовой площади. Болтин предполагает, что праздник на площади перенесут на 6 декабря, причем и в этот день он сможет пройти только в мультимедийном режиме.

Тем не менее, 12 сентября 297-ю годовщину перенесения мощей Александра Невского все же отметят - в формате малого крестного хода.

"В заявке, которую мы подавали есть ограничение 1 тысяча человек", - уточнил Болтин.

Ожидается, что мероприятие ограничится пределами площади Алексаднра Невского. В Свято-Троицком соборе в этот день также состоится Божественная литургия.


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