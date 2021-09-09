Обвиняемый по "дадинской" статье хабаровский "навальнист" на суде заявил о применении к нему силы в ходе обыска

Бывший координатор штаба Навального* (ФБК**) в Хабаровске Алексей Ворсин, которому предъявлено обвинение по "дадинской" статье (ст. 212.1 УК), в ходе заседания суда заявил, что в ходе обыска к нему могли применить грубую физическую силу, делится "ОВД-Инфо".

Сегодня Центральный райсуде Хабаровска приступил к рассмотрению по существу дела активиста. Во время процесса он сообщил, что когда у него дома был проведён обыск, его якобы избили по лицу сотрудники ОМОН, требовавшие, по его словам, пин-кода от телефона. Он уточнил, что ему якобы было нанесено не менее шести ударов.

При этом всё время обыска Ворсин пребывал в наручниках, ему не разрешали садиться и даже облокачиваться о стену.

2 сентября в материалы дела против Ворсина включили гражданский иск на сумму 32 тысячи рублей, поданный к активисту из-за простоя троллейбусов в ходе протеста 23 января.

Добавим, что обыск у Ворсина прошёл 19 марта 2021 года, после чего его задержали и увезли на допрос в Следственный комитет. Хабаровский активист Валентин Квашников утверждает, что после этого видел на лице "навальниста" многочисленные ссадины и гематомы.

Ворсин пытался выставить свою кандидатуру на выборы в Госдуму, однако партия "Яблоко", от которой он собирался идти, отказалась поддерживать его, равно как и других преследуемых активистов.