Депутаты Ленсовета призвали петербуржцев не игнорировать предстоящие выборы

Депутаты избранного в 1990 году Ленсовета выступили с коллективным обращением к петербуржцам, напомнив о важности участия в выборах, которые состоятся в России и пройдут в три дня (с 17 по 19 сентября). Авторы воззвания, критически оценивая положение дел в стране и "глухоту" власти к накопившимся проблемам, тем не менее, констатируют, что без участия в голосовании гражданам станет совсем трудно на что-либо рассчитывать.

"Да, действительно, успех не гарантирован. Но зато гарантировано наше общее поражение в случае, если все, кто заранее в нем уверен, откажутся от своего права на голос. Приходите на выборы и голосуйте за перемены!", - говорится в обращении.

Текст заявления опубликован на странице Леонида Романкова. Среди подписавшихся под ним - действующие депутаты ЗакСа Алексей Ковалев, Михаил Амосов и омбудсмен Петербурга Александр Шишлов, ставшие в 1990 году депутатами первого ленинградского парламента.