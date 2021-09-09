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Главой генконсульства Норвегии в Петербурге стал бывший сотрудник посольства в Киеве

фото ЗакС политика Главой генконсульства Норвегии в Петербурге стал бывший сотрудник посольства в Киеве

У генерального консульства Норвегии в Петербурге появился новый глава, которым стал Ричард Нюгор Скарборо, сменивший на посту Дага Малмера Халворсена, работавшего в обозначенной должности с 2017 года.

Несмотря на то, что официально дипведомство не объявляло о назначении консула, его фамилия указывается на сайте представительства скандинавской страны. Кроме того, в официальном паблике генконсульства "ВКонтакте" были опубликованы фотографии с визита Ричарда Скарборо на торжественно-траурную церемонию на Пискарёвском кладбище в День памяти жертв блокады Ленинграда 8 сентября.

Сегодня Скарборо презентовал программу фестиваля "Недели Северных стран", который пройдёт в Северной столице в течение ближайшего времени.

Новому главе генконсульства 45 лет. С 2014 года по 2016-й Скарборо трудился на посту советника посольства Норвегии в Киеве, а с 2016 года - старшего советника в норвежском МИДе.


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