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В Смольном одобрили идею Шишлова выдать инвалидам мобильные лестничные подъемники

фото ЗакС политика В Смольном одобрили идею Шишлова выдать инвалидам мобильные лестничные подъемники

Чиновники из комитета Смольного по социальной политике прислушались к предложению петербургского омбудсмена Александра Шишлова и поддержали обеспечение людей с ограниченными возможностями специальными мобильными подъемниками. Идею вызвала к жизни типичная ситуация, при которой подъезды домов, особенно домов старого фонда, не оборудованы для маломобильных граждан. При этом зачастую инвалиды и плохо передвигающиеся пожилые люди не готовы переезжать в новое социальное жилье, то есть, препятствием для них остается только невозможность подняться в квартиру.

Шишлов предлагает предоставлять в безвозмездное пользование таким гражданам, на выбор, один из типов мобильных лестничных подъемников (лестничный гусеничный подъемник, ступенькоход, шагающую кресло-коляску), который можно было бы получить в качестве срочной социальной услуги в районных комплексных центрах социального обслуживания.

"Омбудсмен считает, что предоставление ступенькоходов в безвозмездное пользование позволит не только защитить права граждан, но и оптимизировать затраты на приобретение квартир для инвалидов, жилье которых признано непригодным для их нужд", - говорится на сайте Шишлова.

По мнению уполномоченного по правам человека, если ввести эту новую практику, то под нее даже ничего не понадобится менять в законодательстве.


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Упоминаемые персоны
Шишлов Александр Владимирович

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