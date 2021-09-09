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Новости 9 сентября, 19:41

РКН требует от Google и Apple не помогать россиянам обходить блокировку сайта "Умного голосования"

фото ЗакС политика РКН требует от Google и Apple не помогать россиянам обходить блокировку сайта "Умного голосования"

У Роскомнадзора снова появились претензии к крупным зарубежным IT-компаниям из-за проекта "Умное голосование", придуманного оппозиционером Алексеем Навальным. чьи ликвидированные организации признаны в России экстремистскими.

РКН требует, чтобы Google, Apple, Cisco, Cloudfare не предоставляли российским пользователям обход блокировок приложения "Навальный", посвященного "Умному голосованию", и тем самым не вмешивались в электоральный процесс в России. По данным ведомства, обход блокировок и приложения "Навальный", и сайта "Умное голосование" на сегодняшний день предоставляют более десяти зарубежных провайдеров.

"Роскомнадзор настаивает на незамедлительном прекращении иностранными технологическими компаниями предоставления сайту и приложению сервисов для функционирования и услуг по распространению через магазины приложений", - говорится в сообщении от пресс-службы РКН.

На неделе ведомство уже требовало от Apple и Google удалить из своих магазинов мобильных приложений приложение "навальнистов", а также обязало через суд отечественный поисковик "Яндекс" выдавать ссылки, связанные с "умным голосованием" по соответствующему запросу пользователей.


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