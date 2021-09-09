За год грузооборот петербургской таможни вырос более чем вдвое

За первые восемь месяцев 2021 года грузооборот товаров, проходящих через объекты петербургской таможни (экспорт и импорт) вырос в 2,2 в сравнении с тем же отрезком прошлого года, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. В абсолютных цифрах он составил 15,27 млн тонн.

Экспорт, посчитанный отдельно, вырос еще существеннее - в 2,4 раза. Это стало возможным за счет роста числа продаж таких товаров, как черные металлы (56% экспорта), цинк, алюминий, трикотаж, боеприпасы и аграрная продукция.

Минеральное топливо, включая нефть, составило всего 7% от вывезенных грузов.