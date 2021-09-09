           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9 сентября, 20:57

Число пострадавших от взрыва газа в Ногинске выросло до 22 человек

фото ЗакС политика Число пострадавших от взрыва газа в Ногинске выросло до 22 человек

Сотрудники МЧС закончили поисково-спасательные работы на территории девятиэтажки в подмосковном Ногинске, где на неделе случился взрыв газа, повлекший за собой человеческие жертвы. На месте в течение двух дней работали 467 человек, использовавших 114 единиц техники, сообщает пресс-служба ведомства.

Как и сообщалось ранее, погибшими в результате инцидента признали семь человек, включая двоих найденных под завалами детей, а число пострадавших в последний момент увеличилось с 17 до 22 человек. Из семнадцати поврежденных квартир взрывной волной полностью разрушило семь .

Напомним, взрыв, прогремевший на рассвете 8 сентября, обрушил перекрытия с четвертого по первый этаж и частично повредил пятый этаж. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

фото: sledcom.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости10 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru