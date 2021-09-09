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Новости 9 сентября, 23:28

Яшин сообщил, что у него тоже появился кандидат-"двойник"

фото ЗакС политика Яшин сообщил, что у него тоже появился кандидат-"двойник"

Московский муниципальный депутат Илья Яшин рассказал в своем Facebook о том, что по аналогии с кандидатами-"двойниками" петербургского "яблочника" Бориса Вишневского у него появился свой спойлер - некий Алексей Яшин от Партии роста. Политик отчасти находит это забавным, поскольку он даже не участвует в предстоящих выборах.

Как следует из поста лидера "Солидарности", Перовский округ украшают агитационные плакаты Алексея Яшина, причем, что характерно, на них нет ни имени кандидата, ни его фотографии: только фамилия. При этом лозунги во многом перекликаются с лозунгами несистемной либеральной оппозиции: за честные выборы, сменяемость власти и свободу политзаключеным.

"Фальшивый "яшин" нужен "Единой России" для того, чтобы он оттянул на себя часть протестного электората в Перовском округе. Чтобы избиратели, которые мне симпатизируют, но не особо следят за новостями, проголосовали за знакомую фамилию — а не за кандидата, которого в итоге поддержит "Умное голосование". В общем, дорогие жители востока Москвы! Будьте, пожалуйста, внимательны. Вам пытаются втюхать подделку", - оценил использование своего однофамильца в предвыборной кампании известный оппозиционер.

Отметим, что нынешним летом Илью Яшина без решения суда снял с довыборов в Мосгордуму столичный избирком под тем предлогом, что он якобы причастен к деятельности структурам Алексея Навального, признанным экстремистскими. 


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