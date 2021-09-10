Ростовские силовики задержали главреда издания "Голос" за пост об "Умном голосовании"

В Ростове-на-Дону полиция задержала главного редактора местного издания "Голос" Игоря Хорошилова: поводом для претензий правоохранителей стал пост в Facebook об "Умном голосовании", уведомил "ОВД-Инфо" общественный деятель Леонид Санкин.

В публикации Хорошила силовики узрели распространение экстремистских материалов. Задержание журналиста проводили в том числе оперативники центра МВД по противодействию экстремизму.

Хорошилова привезли отдел полиции № 7, к нему направился адвокат Евгений Беркович.

Добавим, что правоохранители добиваются повсеместной блокировки мобильных приложений "Умное голосование" и "Навальный". Роскомнадзор уже обязал "Яндекс" и Google удалить из поисковых выдач ссылки на проект оппозиционеров.