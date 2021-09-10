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Петербургские учителя начали получать выплаты по 10 тысяч рублей

фото ЗакС политика Петербургские учителя начали получать выплаты по 10 тысяч рублей

Петербургские педагоги начали получать единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, сообщили в Смольном. 

10 сентября деньги перечислили на банковские карты 30 тысяч педагогов, по мере обработки списков в течение недели деньги получат более 125 тысяч человек.

Постановление о выплатах было подписано 3 сентября. Выплаты губернатор Александр Беглов анонсировал в конце августа на городском педсовете. 

Деньги должны получить учителя, школьные психологи, воспитатели в детсадах, работники школьных библиотек, тренеры спортивных школ, центров физкультуры, содействия семейному воспитанию, работающие с детьми сотрудники психоневролгических интернатов, центров соцпомощи семье, подростоково-молодежных клубов и мастера производственного обучения в учреждениях профессионального образования. Всего на эти цели из бюджета Петербурга выделили 1,25 млрд рублей.

 


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