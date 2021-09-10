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Новости 11:59

Россия снимет все авиаограничения на сообщение с Белоруссией с 21 сентября

фото ЗакС политика Россия снимет все авиаограничения на сообщение с Белоруссией с 21 сентября

Полное авиасообщение между Россией и Белоруссией возобновляется с 21 сентября, проинформировали ТАСС в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

"По итогам состоявшегося обсуждения правительством принято решение о снятии с 21 сентября 2021 года всех ограничений на авиационное сообщение с Белоруссией. Воздушное сообщение между странами, временно ограниченное в связи с распространением COVID-19, будет восстановлено в полном объеме", – следует из послания оперштаба.

Днём ранее в Москве прошла очередная встреча Владимира Путина и его коллеги Александра Лукашенко: в ходе дискуссии российским главой было озвучено заявление о восстановлении перелётов между странами.


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