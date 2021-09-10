"Метрострой Северной столицы" начал принимать на работу сотрудников "Метростроя"

"Метрострой Северной столицы" (МСС) приступил к приёму на работу сотрудников ОАО "Метрострой": компания обещает строителям расширенный соцпакет, информирует пресс-служба МСС.

Начиная с 13 сентября работников будут ознакомлять с внутренними нормативными документами. Также все должны будут пройти медицинский осмотр, после чего с ними заключат трудовые договоры.

Медосмотры проведут непосредственно на производстве. Там же с сотрудниками подпишут контракты.

Бывшим кадрам "Метростроя" гарантируют получение полисов добровольного медицинского страхования, а также предложат страхование жизни и страхование от несчастных случаев. Предусматриваются также доплаты по больничному листу и различные "стимулирующие мероприятия".

Напомним, "Метрострой Северной столицы" учредили между собой Смольный и группа ВТБ. Город при этом владеет 65% акций. Компания пришла на смену "Метрострою", проходящему процедуру банкротства.