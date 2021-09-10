Редакторам DOXA продлили меры пресечения до середины октября

Басманный суд Москвы продлил запрет определенных действий редакторам студенческого журнала DOXA, сообщили представители редакции.

Меры пресечения Алле Гутниковой, Наталье Тышкевич, Владимиру Метелкину и Армену Арамяну будут действовать до 14 октября. Напомним, условия фактически близки к домашнему аресту, им разрешено выходить из дома лишь на допросы и на двухчасовые прогулки с 8 до 10 утра.

Напомним, редакторы DOXA стали фигурантами дела о вовлечении несовершеннолетних в протестные акции 2021 года, о которых они рассказывали в интернете (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Речь идет о видеообращении журнала, в котором они говорили о зимних митингах в поддержку Алексея Навального. Сторона защиты настаивает, что в материалах DOXA не было прямых призывов к участию несовершеннолетних в протестах.