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Новости 12:53

Редакторам DOXA продлили меры пресечения до середины октября

фото ЗакС политика Редакторам DOXA продлили меры пресечения до середины октября

Басманный суд Москвы продлил запрет определенных действий редакторам студенческого журнала DOXA, сообщили представители редакции.

Меры пресечения Алле Гутниковой, Наталье Тышкевич, Владимиру Метелкину и Армену Арамяну будут действовать до 14 октября. Напомним, условия фактически близки к домашнему аресту, им разрешено выходить из дома лишь на допросы и на двухчасовые прогулки с 8 до 10 утра. 

Напомним, редакторы DOXA стали фигурантами дела о  вовлечении несовершеннолетних в протестные акции 2021 года, о которых они рассказывали в интернете (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Речь идет о видеообращении журнала, в котором они говорили о зимних митингах в поддержку Алексея Навального. Сторона защиты настаивает, что в материалах DOXA не было прямых призывов к участию несовершеннолетних в протестах.


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