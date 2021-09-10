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Новости 12:56

Суд приговорил Марию Алехину к году ограничений по "санитарному делу"

фото ЗакС политика Суд приговорил Марию Алехину к году ограничений по "санитарному делу"

Преображенский райсуд Москвы огласил приговор в отношении участницы Pussy Riot Марии Алехиной, которую обвиняли в том, что она своими призывами в интернете создавала угрозу массового заражения потенциальных участников протеста 23 января, информирует "Апология протеста".

Активистке назначили год ограничения свободы в рамках "санитарного дела".

Алехиной инкриминировали ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 236 УК РФ за пост в Twitter, в котором она призывала принять участие в январской демонстрации.

Девушке запрещено выходить из квартиры с 22:00 до 06:00, выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях.

Меру пресечения в виде домашнего ареста суд отменил до вступления приговора в законную силу.

Адвокаты собираются обжаловать вынесенное судом решение.


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