Песков: У Кремля нет инициатив по переименованию Санкт-Петербурга

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет каких-либо инициатив по переименованию Санкт-Петербурга, передает "Интерфакс".

Вопрос задали в связи с 30-летней годовщиной переименования Ленинграда в Санкт-Петербург. Спрашивающих интересовало, какова была позиция Путина в тот период, когда он работал заместителем мэра Анатолия Собчака: последний выступал против переименования.

"Нет, никаких инициатив в этом плане нет. Я не знаю, какая позиция была у Владимира Путина в тот момент, но сейчас это название де-юре и фактически нашей Северной столицы", – сказал Песков.

В 1991 году городу вернули историческое название по результатам референдума: за переименование высказались 54% горожан. До этого в течение почти 70 лет город назывался Ленинградом, а десять лет перед этим — Петроградом. Санкт-Петербург — историческое название, данное городу при его основании в начале XVIII века.