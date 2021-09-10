Петербургские коммунисты спрятали "передвижной мавзолей" от Зюганова

Фото: Константин Леньков

Рабочий визит Геннадия Зюганова в Петербург 10 сентября не обошелся без провокаций. Пока лидер КПРФ находился на борту крейсера "Аврора", прямо напротив кортежа вождя партии припарковали белый микроавтобус с надписью "Передвижной мавзолей". Находившиеся в нем люди уверяли, что привезли фрагмент останков Владимира Ленина. Однопартийцам с помощью трех автомобилей удалось скрыть провокаторов от глаз Зюганова. За происходящим наблюдал корреспондент ЗАКС.Ру.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прибыл в Петербург вечером в четверг, 9 сентября. На пятницу у него была запланирована большая культурная программа с посещением памятных мест, встречей с рабочими Кировского завода и пресс-конференцией.

С 10:00 руководитель компартии посещал крейсер "Аврору". В непосредственной близости от судна в то же время припарковался белый минивэн с приклеенными к стеклам словами "Передвижной мавзолей".





Внутри микроавтобуса среди красных полотен стояла стеклянная банка, накрытая сырой тряпкой, перетянутой ниткой вдоль горлышка. Внутри склянки в мутной воде плескалась неизвестная масса, отдаленно напоминающая корень имбиря.

Находившиеся в автобусе молодые люди — представляться они отказались, назвав себя "народом" — уверяли, что в банке — "частичка Ленина". Судя по их рассказу, данный артефакт достался им от некого сотрудника НИИ, который занимался бальзамированием тела Ильича. Якобы он решил сохранить часть вождя пролетариата, а после смерти ученого "частица" перешла по наследству его родственникам, но тем она оказалась не нужна и была передана инициативной группе.

– Народ может просто притронуться к этому. Был дедок, он смог сохранить частичку, которая была направлена на списание, так скажем. К сожалению, все невозможно было сохранить, так как органы достаточно хрупкие, – рассказала одна из организаторов "выставки".

Пассажиры микроавтобуса уверяли, что их появление не связано с визитом Зюганова — просто совпадение.







Член КПРФ, депутат МО "Горелово" Григорий Меньшиков рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что партия не имеет отношения к этому перформансу. Провокационную акцию он назвал "хилой".

– Это туристическая тема какая-то. Какие-то отмороженные, видимо. Слово "мавзолей" достаточно популярное, но что оно в Петербурге делает? Если бы я придумал какую-нибудь акцию, я бы баннер мавзолея сюда притащил. Так что хилая акция. Нет энергии в ней, – поделился Меньшиков.

Незадолго до спуска Зюганова по трапу "Авроры" к "передвижному мавзолею" подъехали три машины: два легковых автомобиля перекрыли движение белого минивэна спереди и сзади, а микроавтобус с символикой КПРФ загородил обзор на вывеску "мавзолей" так, что увидеть ее уже было невозможно. Партактив выставил аварийный знак, открыл капот фургона и встал рядом.









Пока Зюганов фотографировался со сторонниками в красных шарфах, коммунисты-шоферы держали оборону на противоположной стороне дороги. Через несколько минут, когда их лидер покинул набережную в сопровождении черных Range Rover, "поломанный" автомобиль продолжил движение.

Отметим, что накануне в редакцию ЗАКС.Ру поступил пресс-релиз, в котором анонсировался тур "частицы мощей Ленина". По заявлению организаторов, демонстрация продлится три дня: с 10 по 12 сентября.

Сообщение оказалось анонимным, а в качестве отправителя была указана "пресс-служба". На следующий день с того же электронного адреса пришел новый релиз с информацией о запуске флешмоба "коммунисты вандалы". У флешмоба уже есть недавно созданный паблик "ВКонтакте". К 10 сентября на него подписались два человека.

Текст и фото - Константин Леньков