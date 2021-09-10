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Беглов побывал на открытии движения по Лиговскому путепроводу

фото ЗакС политика Беглов побывал на открытии движения по Лиговскому путепроводу

Петербургский градоначальник Александр Беглов поприсутствовал на запуске движения по Лиговскому путепроводу, чья реконструкция затянулась на несколько лет, информирует пресс-служба Смольного.

"Лиговский путепровод открыт для рабочего движения автомобилей. Значительно расширены проспект Маршала Жукова и Таллинское шоссе, построены тротуары и разворот. Теперь по этому участку будет удобнее ездить, как и по федеральной трассе "Нарва" в целом", – отчитался городской глава.

Работы по ремонту магистрали стартовали ещё в 2018 году, однако их приостановили после банкротства ЗАО "Пилон". Подряд на продолжение возведения путепровода в итоге получил "СК Орион плюс", который сдал объект в срок.

Кроме расширенной проезжей части теперь на дороге имеются боковые проезды, ливнёвка и очистные сооружения. Обновлено наружное освещение и установлены светофоры.


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