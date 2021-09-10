Беглов побывал на открытии движения по Лиговскому путепроводу

Петербургский градоначальник Александр Беглов поприсутствовал на запуске движения по Лиговскому путепроводу, чья реконструкция затянулась на несколько лет, информирует пресс-служба Смольного.

"Лиговский путепровод открыт для рабочего движения автомобилей. Значительно расширены проспект Маршала Жукова и Таллинское шоссе, построены тротуары и разворот. Теперь по этому участку будет удобнее ездить, как и по федеральной трассе "Нарва" в целом", – отчитался городской глава.

Работы по ремонту магистрали стартовали ещё в 2018 году, однако их приостановили после банкротства ЗАО "Пилон". Подряд на продолжение возведения путепровода в итоге получил "СК Орион плюс", который сдал объект в срок.

Кроме расширенной проезжей части теперь на дороге имеются боковые проезды, ливнёвка и очистные сооружения. Обновлено наружное освещение и установлены светофоры.