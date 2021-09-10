Шестой созыв ЗакСа в фотографиях

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Борьба за Исаакиевский собор и депутатскую поправку, повышение пенсионного возраста и крестовый поход на "наливайки", два уголовных дела и работа в условиях пандемии. ЗАКС.Ру вспоминает, каким был шестой созыв Заксобрания Петербурга.

1) Шестой созыв Законодательного собрания был как никогда единороссовским. Сразу 35 из 50 мест получила партия власти. В отличие от прошлого, в этом депутатском корпусе поначалу не было заметных оппонентов переизбравшемуся на должность спикера Вячеславу Макарову.

2) Самым экзотичным депутатом созыва стал член фракции ЛДПР Виктор Сысоев. На момент избрания ему был всего 21 год, и к этому времени он успел закончить карьеру профессионального футболиста. Сысоев — сын депутата-единоросса Любови Егоровой. В первом же интервью он заявил, что в городском парламенте будет заниматься "ничем", но в дальнейшем никаких внезапных заявлений не делал и вообще был не слишком заметен. Даже за футбольную сборную ЗакСа играл крайне редко.

3) Главной темой зимы 2016-2017 годов стал вопрос передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Депутаты активно высказывались по этому поводу. Оппозиционеры выступали на митингах в защиту Исаакия как музея, а единороссы и ЛДПР просили ускорить процесс передачи. На одном из заседаний ЗакСа оппоненты чуть не подрались.

4) В сентябре 2017 года в Мариинский дворец перестали пускать мужчин без галстуков. Новое правило распространялось не только на депутатов, но и на их помощников и посетителей. Некоторые парламентарии завели у себя в кабинетах дежурные галстуки, чтобы вручать их при необходимости гостям. Дисциплину Заксобрания стали называть "казарменной", намекая на военное прошлое Макарова и многих депутатов-единороссов. Особенно внимательно за соблюдением новых правил следила "завхоз" ЗакСа Алена Кукушкина.

5) Летом 2018 года петербургский парламент одобрил повышение пенсионного возраста для россиян. Реформу в ЗакСе презентовала единоросс Елена Киселева. "Ничего нового мы не изобретаем: растет продолжительность жизни — растет пенсионный возраст", – объясняла депутат. В поддержку инициативы голосовали только единороссы. Оппозиционеры участвовали в митингах против пенсионной реформы, которые оказались не слишком успешными.

6) Вице-спикер Заксобрания Анатолий Дроздов за время шестого созыва успел попасть в пару новых скандалов. Ранее он был известен как человек, пытавшийся протолкнуть расческой в избирательную урну стопкой бюллетеней на выборах 2011 года. Но на этом дурная слава депутата не закончилась. Сначала служащий администрации МО "Академическое" заявил, что единоросс сломал ему нос, заподозрив в предательстве. Затем секретарь ТИК № 11 от "Единой России" рассказала, что помощница Дроздова якобы предложила ей за 500 тысяч рублей оставить свое место в комиссии. Несмотря на все скандалы, Макаров своего заместителя характеризовал исключительно положительно.

7) После прихода в Смольный Александра Беглова в парламенте начали проявляться антимакаровские настроения. Наиболее яростно спикера ЗакСа стал критиковать бывший единоросс Андрей Анохин. Смело вступал в полемику с председателем экс-"яблочник" Михаил Амосов. Сам Макаров время от времени намекал на то, что на стороне Смольного якобы играют коммунистка Ирина Иванова и лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева.

8) Летом 2020 года с подачи председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока ЗакС принял закон о запрете торговли спиртным в помещениях площадью менее 50 кв. м. "Рюмочные и "наливайки" взяли в заложники жителей домов и терроризируют их варварскими способами", – утверждал депутат. Новые правила вызвали бурю негодования у владельцев мини-баров. Возмущение было настолько сильным, что губернатор Беглов, уже подписав закон о "наливайках", выступил на стороне бизнеса. Мариинскому дворцу пришлось искать компромисс и принимать новую, более мягкую редакцию закона. Зато фамилию Четырбока узнали работники каждого бара.

9) Четырбок удивлял скоростью написания законопроектов. За один созыв он стал соавтором 440 инициатив, не считая тех, что вносились от фракции "Единая Россия" и возглавляемого им комитета по законодательству. Больше всего на слуху были запреты продавать несовершеннолетним энергетики и снюсы, размещать кальянные в жилых домах, носить в продуктовых тележках собак и кошек. Четырбок запомнился также выступлением против установки памятника Виктору Цою у метро "Проспект Ветеранов".

10) В марте 2020 года ЗакС одобрил поправки в Конституцию, в том числе "космическую" — об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Против проголосовали только четыре депутата: лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский, Александр Рассудов из КПРФ, а также беспартийные Михаил Амосов и Максим Резник. Вячеслав Макаров всячески хвалил пакет консервативных поправок и утверждал, что теперь "мы укрепим наш суверенитет, традиции и ценности".

11) Летом 2020 года задержали и поместили в СИЗО депутата "Единой России" Романа Коваля. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Якобы единоросс с помощью депутатской поправки в бюджет способствовал выделению субсидий медорганизациям, которые заключали контракты с бизнесменом Михаилом Лихолетовым. Тот, как считает следствие, мог давать депутату откаты на общую сумму около 16,9 млн рублей. Коваль вину поначалу отрицал, но потом признал. Однако попросил судить себя по статье о мошенничестве в составе группы лиц по предварительному сговору.

12) Тема депутатской поправки была очень обсуждаемой в конце созыва. Практика, когда парламентариям, голосующим за проект бюджета, разрешают использовать часть городской казны на свое усмотрение, существует с середины 1990-х. Однако в начале 2020-х поползли слухи о ее грядущей отмене. Смольный даже попытался внести законопроект, по которому депутаты должны согласовывать с чиновниками свои поправки в бюджет. Мариинский дворец возмутился и отказался принимать это предложение.

13) Коронавирус стал поводом для закрытия нескольких заседаний ЗакСа от посторонних и недопуска отдельных журналистов в Большой зал. При этом в депутатском корпусе средства индивидуальной защиты носили не все, а некоторые делали это странно. Спикер городского парламента Макаров прославился выступлением, в котором он заявил, что городу справиться с COVID-19 помогают покойный князь Александр Невский и митрополит Варсонофий, который облетел Петербург на вертолете с иконой в руках.

14) Под самый занавес созыва появилось еще одно уголовное дело. Депутата Максима Резника обвинили в покупке растительного наркотика для личного потребления. Попав под домашний арест, депутат не смог заявиться на новые выборы. Резник в ЗакСе последовательно критиковал губернатора Александра Беглова и президента Владимира Путина. Свое преследование он назвал политически мотивированным.

15) В выборах в новый созыв не смог принять участие не только оппозиционер Резник, но и несколько единороссов, слишком близких уходящему на выборы в Госдуму Макарову или просто независимых от Смольного. Среди них председатель комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин, который был депутатом всех созывов еще со времен Ленсовета.

Сергей Еремеев