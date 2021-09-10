В Красном Селе открыли движение по Ивангородскому проспекту в обход города

Смольный объявил об открытии движения по Ивангородскому проспекту, которое позволит разгрузить Красное Село. Церемонию открытия движения по транспортому обходу посетил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Беглов заявил, что Красное Село "освободили от транзитного транспорта". По его словам, движение по Ивангородскому проспекту позволит вывести весь автопоток на Кингисепп и далее на Ивангород и Нарву. Беглов напомнил, что у проспекта Ленина в Красном Селе не было дублеров, и весь транспорт шёл через город по центральной и довольно узкой улице.

На транспортом обходе — четыре полосы, по две в каждом направлении, его протяженность — почти восемь километров. На пересечении с проспектом Ленина построена новая развязка. На обочине обхода установлены остановочные павильоны нового образца, где есть, в том числе, возможность зарядить телефон.

"Город последовательно решает транспортные проблемы Красносельского района. От этого зависит комфорт его жителей и транспортная доступность всего юго-запада Петербурга", – заявил Беглов.

До конца 2021 года в Красном Селе планируется сдать путепровод на улице Свободы. Среди других планов — расширение Кингисеппского шоссе, которое позволит дополнительно снизить нагрузку на существующие магистрали юго-запада Петербурга и улучшить связь федеральной трассы "Нарва" с улично-дорожной сетью города.