Znak: На Северное кладбище, где должны пройти похороны Зиничева, не пускают гражданских

Полицейские кордоны выставили на пути к петербургскому Северному кладбищу, где сегодня должны пройти похороны погибшего главы МЧС Евгения Зиничева, информирует Znak.com.

Кроме того, въезд на само кладбище также закрыт, людей на автомобилях не пропускают на территорию погоста. Один из присутствующих на месте поинтересовался у правоохранителей, можно ли ему пройти на могилу отца, на что получил ответ: "Подождите".

Ранее сегодня, напомним, с Зиничевым попрощались в Москве. Борт с его телом направился в Петербург.

55-летний глава спасательного ведомства разбился во время съемки ролика для нужд МЧС, пытаясь удержать поскользнувшегося у края скалы сотрудника съемочной группы Александра Мельника.

По информации журналистов, трагедия случилась не в самом Норильске, а под ним, на территории Путоранского заповедника, в районе водопада Китабо-Орон, где в это время года уже стоит минусовая температура и потому местами есть гололед.