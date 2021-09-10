           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:11

Суд не стал снимать с выборов в ЗакС кандидата от "Справедливой России" Толокнова

фото ЗакС политика Суд не стал снимать с выборов в ЗакС кандидата от "Справедливой России" Толокнова

Городской суд Петербурга 10 сентября отказал в удовлетворении иска о снятии с выборов в Заксобрание по округу № 19 представителя "Справедливой России – За правду" Сергея Толокнова, сообщил ЗАКС.Ру сам кандидат.

Истцом выступил член КПРФ Григорий Меньшиков, идущий в ЗакС по тому же округу. Он заявил, что Толокнов разместил на своих агитационных баннерах логотипы ВКонтакте, Instagram, Telegram, Facebook и YouTube, не согласовав это с компаниями-правообладателями. Однако в суде решили, что дополнительных разрешений для использования лого соцсетей не нужно.

По словам Толокнова, вторую претензию — об использовании без согласования с правообладателем шрифта на баннере — истец снял. 

Напомним, округ № 19 включает в себя территории Петродворцового и Красносельского районов. В выборах в ЗакС здесь участвуют шесть кандидатов.  "Единую Россию" представляет действующий депутат Михаил Барышников, ЛДПР — Евгений Орлов, "Яблоко" — Илья Львов, Партию Роста — Андрей Кислянских. 

Фото: vk.com/Сергей Толокнов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости10 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru