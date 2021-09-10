Суд не стал снимать с выборов в ЗакС кандидата от "Справедливой России" Толокнова

Городской суд Петербурга 10 сентября отказал в удовлетворении иска о снятии с выборов в Заксобрание по округу № 19 представителя "Справедливой России – За правду" Сергея Толокнова, сообщил ЗАКС.Ру сам кандидат.

Истцом выступил член КПРФ Григорий Меньшиков, идущий в ЗакС по тому же округу. Он заявил, что Толокнов разместил на своих агитационных баннерах логотипы ВКонтакте, Instagram, Telegram, Facebook и YouTube, не согласовав это с компаниями-правообладателями. Однако в суде решили, что дополнительных разрешений для использования лого соцсетей не нужно.

По словам Толокнова, вторую претензию — об использовании без согласования с правообладателем шрифта на баннере — истец снял.

Напомним, округ № 19 включает в себя территории Петродворцового и Красносельского районов. В выборах в ЗакС здесь участвуют шесть кандидатов. "Единую Россию" представляет действующий депутат Михаил Барышников, ЛДПР — Евгений Орлов, "Яблоко" — Илья Львов, Партию Роста — Андрей Кислянских.

Фото: vk.com/Сергей Толокнов