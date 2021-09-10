           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:30

В Ленобласти задержали предпринимателей, заподозренных в незаконной вырубке леса на 60 млн рублей

фото ЗакС политика В Ленобласти задержали предпринимателей, заподозренных в незаконной вырубке леса на 60 млн рублей

Полицейские Тихвинского района Ленинградской области задержали двух мужчин, которые подозреваются в нелегальной вырубке лесных угодий, известили в пресс-службе регионального главка. Ущерб от действий "чёрных лесорубов" превысил 60 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела силовики задержали 32-летнего директора и 33-летнего мастера одного из локальных коммерческих предприятий.

Как полагают в Следственном комитете, подозреваемые действовали с декабря 2020 по март 2021 года, незаконно вырубая деревья в Новинском и Капшинском участковых лесничествах в Тихвинском районе . 

На время разбирательств мужчин поместили в СИЗО.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости10 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru