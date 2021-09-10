Смольный предложил штрафовать граждан за проезд в метро полураздетыми или в зловонной одежде

В комитете по транспорту Петербурга предложили внести коррективы в перечень правонарушений, за совершение которых в метро граждан следует наказывать рублём. Проект соответствующего постановления опубликован на сайте Смольного.

Согласно документу, гражданам, решившим проехать на метро в дурно пахнущей одежде или вовсе без неё, полагается до 500 рублей штрафа. Аналогичное требование касается и ручной клади.

Наконец, инициативой предлагается штрафовать лиц, запускающих на территории стратегического объекта дроны-беспилотники, — до 3 тысяч рублей. Такая же санкция будет применяться к гражданам, решившим самовольно открыть двери вагона или без надобности беспокоящим машиниста.

Антикоррупционная экспертиза документа должна пройти до 22 сентября.