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Новости 14:54

В Петербурге за сутки госпитализировали почти 290 пациентов с COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге за сутки госпитализировали почти 290 пациентов с COVID-19

В Петербурге за сутки 9-10 сентября госпитализированы 288 пациентов с коронавирусом, следует из перечня показателей эпидемиологической ситуации в городе. 

По данным оперштаба, на 10 сентября в стационарах остаются 3 697 пациентов с COVID-19 и пневмониями. Из них 362 человека в реанимации, 129 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Петербурге развернуто 5 163 коек для заболевших коронавирусом, свободны 28,33% коечного фонда относительно норматива Минздрава.

Лечение от COVID-19 амбулаторно проходят 17 958 человек. На карантине остаются 2 439 петербуржцев.

Хотя бы первично, по данным Смольного, от коронавируса привит 1 510 631 человек без учета вакцины "Спутник Лайт". Всего в Петербурге полный цикл вакцинации завершили 1 528 627 человек.


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