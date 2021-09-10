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ЦИК исключил из списков на выборах кандидатов от "Яблока", Партии Роста и РПСС после решений Верховного суда

фото ЗакС политика ЦИК исключил из списков на выборах кандидатов от "Яблока", Партии Роста и РПСС после решений Верховного суда

Центризбирком после решений Верховного суда исключил из федеральных списков кандидатов от "Яблока", Партии Роста и Российской партии социальной справедливости, сообщили в ЦИК.

Напомним, ЦИК подавал иски в Верховный суд, добиваясь снятия этих кандидатов. Поводом стали сведения Центробанка о наличии у этих кандидатов "иностранных финансовых инструментов".

В иске упоминались девять кандидатов от "Яблока": Никита Есаков, Баясхалан Чимитдоржиев, Александра Орлова, Александр Амосов, Михаил Аркадьев, Дмитрий Семавин, Елена Плотниковская, Евгений Мартынов и Иван Добыш. Последний шел на выборы по Петербургу. 

Также исключены шесть кандидатов Партии Роста: Елена Мотова, Рафаиль Гибадуллин, Магомед Магомедалиев, Евгений Орлов, Заур Шахбанов, Алексей Урываев. Из списка РПСС исключен Дмитрий Потапенко.

 


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