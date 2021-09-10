Суд не стал снимать Марченко с выборов в Госдуму

Санкт-Петербургский городской суд 10 сентября отказал в иске кандидату в депутаты Государственной думы Сергею Романовскому (партия "Гражданская платформа") к ТИК № 35 о снятии с выборов единоросса Евгения Марченко, сообщил ЗАКС.Ру Романовский. Претензии истца заключались в агитации кандидата от "Единой России", в которой он назвал себя автором ряда законопроектов.

Романовского возмутила агитация, в которой действующий депутат, по его мнению, неправомерно использовал формулировки "Автор закона о тишине" и "Поднял штрафы за загрязнение воды в водоемах". Романовский уверен, что Марченко некорректно называть автором законопроектов и он не может использовать это в своей агитации.

- Суд и прокурор посчитали, что слово "автор" - такое многогранное слово, что в данном случае Марченко имеет совсем отдаленное отношение. Было 12 депутатов, которые эти поправки внесли. Судом было выяснено, что он не автор этого закона о тишине и покое, а просто внес эти поправки. Тем не менее в иске было отказано, - рассказал Романовский.

Кандидат от "Гражданской платформы" намерен оспорить решение городского суда.

Марченко и Романовский выдвигаются в Государственную думу по 213-му избирательному округу. Конкуренцию им составят действующий депутат Заксобрания Ирина Иванова (КПРФ), Григорий Точильников ("Справедливая Россия - За правду"), Илья Лещев ("Новые люди"), Наталья Николаевна Антюх ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") и Николай Сергеевич Громов ("Яблоко").

Константин Ленько