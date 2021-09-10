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Студентам СПбГУ предложили "пофальсифицировать" - вуз пока молчит

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Набор участников в фальсификации выборов в Петербурге в пользу "Единой России" проходил в студенческих чатах Санкт-Петербургского государственного университета. За три дня работы обещали заплатить 15 тысяч рублей. Что известно о "вакансии" и как на это реагируют участники избирательного процесса - в материале ЗАКС.Ру. 

Издание DOXA вечером 9 сентября сообщило, что некий Владислав Дубровский в студенческих чатах Санкт-Петербургского государственного университета распространяет объявления о наборе людей для участия в "каруселях". Так называют многократный незаконный способ голосования - нескольких людей возят по разным избирательным участкам, где они заполняют бюллетени за определенного кандидата. 

Информацию о подобных сообщениях от Дубровского ЗАКС.Ру подтвердили два источника. Один собеседник издания рассказал, что объявление о наборе "избирателей" встретил в чате СПбГУ, второй - в чате общежития университета. Содержание сообщений Дубровского одинаковое: предлагается работа для совершеннолетних граждан России, их обещают развозить три дня по 12 избирательным участкам, где надо голосовать за определенного кандидата. Трудиться придется около пяти часов в день, а заплатят за это либо наличкой сразу, либо на карту на следующий день, сказано в сообщении. По информации ЗАКС.Ру, это предложение распространялось и в личных сообщениях. 

Скриншот сообщения Владислава Дубровского

Журналист DOXA под видом заинтересованного студента связался с Дубровским, которого идание назвало учащимся факультета политологии СПбГУ. Он перенаправил журналистов к Владимиру Кукелю за деталями работы, пишет издание. DOXA сообщила, что записала разговор с Кукелем. Как следует из записи, собеседник издания рассказал, что требуются ответственные люди, которые согласны "немножечко пофальсифицировать выборы" за "Единую Россию". По его словам, за три дня работы заплатят 15 тысяч рублей.

- 17, 18, 19 - это работа с восьми утра до восьми вечера, чтобы все красиво, грамотно сделать, и никто не прикопался, - добавил собеседник DOXA.

Он также предложил заняться агитацией за кандидатов и анкетированием. Собеседник издания уточнил, что агитацию надо проводить до выборов на территории избирательного округа №2 Законодательного собрания. Там от "Единой России" выдвинут глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков. DOXA сообщила, что за него же Кукель якобы предлагал вбрасывать бюллетени. 

Ржаненков в разговоре с ЗАКС.Ру назвал набор фальсификаторов за него бредом. По его мнению, это делается для введения в людей в заблуждение. 

- Просто бред, бред, бред. Интересы разные у различных сил и структур сегодня, используют фейковые новости для достижения своих каких-то непонятных целей. Я просто возмущен этой ситуацией. Хорошо бы найти этих людей, и чтобы они в рамках закона по заслугам ответили за все такие вещи, - сказал глава комитета.

Он добавил, что не набирает агитаторов. Никакой агитации не проводилось, не проводится и не будет проводиться, сказал Ржаненков. Руководитель комитета по соцполитике считает достаточным, что ему выпала "счастливая возможность работать в городе в такой период времени в социальной сфере". 

В пресс-службе СПбГУ по телефону отвечать на вопросы о связи их студентов с возможными организаторами "каруселей" отвечать не стали и попросили прислать письменный запрос. На момент публикации материала ответ от вуза не поступил.

ЗАКС.Ру попытался связаться с Дубровским, но молодой человек на сообщения корреспондентки издания не ответил - хотя и прочитал. Через пару часов Дубровский удалил свою страницу из "ВКонтакте", спустя несколько минут восстановил, но еще через полтора часа страница стала значиться удаленной. 

Кандидат в депутаты ЗакСа по округу № 2 от партии "Яблоко" Борис Вишневский направил обращение в Центральную избирательную комиссию с просьбой направить своих сотрудников на выборы в Петербург, чтобы они контролировали соблюдение избирательных прав граждан - особенно в округе № 2. Также Вишневский попросил ЦИК обратиться в правоохранительные органы по факту вероятной подготовки фальсификаций на выборах в городе. 

Центральная избирательная комиссия намерена передать в прокуратуру данные о попытке подкупить студентов СПбГУ, сообщило "Эхо Петербурга". В пресс-службе ЦИК ЗАКС.Ру по телефону официально информацию не подтвердили и не опровергли, попросив направить письменный запрос. 

В Санкт-Петербургской избирательной комиссии изданию сообщили, что пока разбираются с ситуацией. Скорее всего, Горизбирком обратится в правоохранительные органы, сказали в ГИК.

София Саттарова


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