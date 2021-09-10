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"Прежние, хорошо знакомые методы": Вишневский обратился к Памфиловой после расследования о "карусели" на выборах в его округе

фото ЗакС политика "Прежние, хорошо знакомые методы": Вишневский обратился к Памфиловой после расследования о "карусели" на выборах в его округе

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой после публикации расследования DOXA о возможных "каруселях" с участием кандидатов-двойников, об этом парламентарий сообщил в соцсетях.

"Направил обращение главе ЦИК Элле Памфиловой. Что начали применять прежние, хорошо знакомые методы. И самое отвратительное – что руками молодежи", - сообщил Вишневский.

В обращении депутат просит Памфилову обратиться в Генпрокуратуру для проверки сведений в расследовании DOXA и направить представителей ЦИК в дни голосования 17-19 сентября для контроля за ситуацией, в том числе - на территории одномандатного избирательного округа № 2 на выборах в ЗакС, где выдвинулись Вишневский и его двойники.

Вечером 9 сентября DOXA сообщила, что некий Владислав Дубровский в студенческих чатах Санкт-Петербургского государственного университета распространяет объявления о наборе людей для участия в "каруселях", предлагая деньги за голосование по округу Вишневского. Источники ЗАКС.Ру подтвердили сведения о таких предложениях, подробнее о ситуации - в материале ЗАКС.Ру.


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