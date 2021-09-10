Мемный депутат: Как Вишневский прославился на весь мир

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Петербургский депутат Борис Вишневский за неделю до начала голосования стал одним из самых известных политиков страны. Скандал с "двойниками"-однофамильцами, соперничающими с ним на выборах в городской парламент, обсуждали даже в филиппинской прессе, а пользователи Twitter стали массово переименовываться в честь зампреда "Яблока". ЗАКС.Ру узнал, как необычная слава отразилась на позициях Вишневского и как сам депутат относится к тому, что стал мемом.

Борис Вишневский несколько дней был в трендах Twitter. Десятки пользователей социальной сети переименовывались в честь депутата Заксобрания Петербурга и заместителя председателя партии "Яблоко". Всё началось вечером в воскресенье, 5 сентября. Telegram-канал "Ротонда" разместил снимок макета информационных плакатов, которые планируют разместить на избирательных участках по заксовскому округу № 2. Борис Иванович и Борис Геннадьевич Вишневские - кандидаты-спойлеры, сменившие имена и фамилии перед выборами - на снимках оказались с бородами и прическами, как у их однофамильца из "Яблока".

Интернет отреагировал молниеносно. Количество мемов в социальных сетях нарастало как снежный ком с каждым днем. Шутки об "атаке клонов" подхватила пресса. Sports.ru перед началом футбольного матча Россия - Мальта объявил состав российской сборной, где все позиции занимал петербургский депутат, а телеведущий Иван Ургант в своем шоу предложил искать настоящего Вишневского по отчеству. Зампред партии "Яблоко" признался ЗАКС.Ру, что до этого момента на Первом канале его не показывали не менее 20 лет.

Тему с "двойниками" помогали держать на слуху избирательные комиссии. Сначала председатель ЦИК Элла Памфилова назвала случившееся апофеозом грязных избирательных технологий и призвала Алексея Шмелева и Виктора Быкова, взявших себе фамилию "яблочного" депутата, сняться с выборов. Затем Горизибрком отказался удовлетворять жалобу оригинального Вишневского, не став обязывать окружные комиссии прописать в бюллетенях прежние фамилии его "спойлеров".

Известность депутата от "Яблока" и его соперников-однофамильцев тем временем вышла за пределы России. О скандале написали британский The Guardian, американский CNN и даже The Philippine Star. В комментариях к их публикациям читатели вспоминали аналогичные случаи в других странах. Например, историю бывшего сенатора от Флориды Фрэнка Артилеса. Его обвинили в том, что перед выборами 2020 года он якобы заплатил однофамильцу своего соперника от демократов, чтобы тот стал "фейковым" кандидатом. Сейчас Артилеса судят.

В России истории с кандидатами-однофамильцами заканчиваются без последствий. Можно вспомнить хотя бы думские выборы 2016 года, на которых против Оксаны Дмитриевой из Партии Роста выставили еще одну Оксану, а заодно и Олесю Дмитриевых. Против члена петербургского отделения ЛДПР Екатерины Лебедевой на выборах 2019 года в местный совет Литейного округа шла Евгения Лебедева. Обе кандидатки - примерно ровесницы и даже внешне немного похожи друг на друга. Переизбраться Лебедевой в итоге не удалось.

Вишневский с иностранными журналистами охотно общается, но признает, что лучше бы больший интерес проявляли российские.

- Для меня лучше, чтобы это в российских СМИ распространялось. Не уверен, что избиратели моего округа начинают утро с чашкой кофе за Guardian, - прокомментировал ЗАКС.Ру Вишневский. - Хотя в немецком городе Бонн могут проголосовать мои избиратели. Он приписан к четырем питерским округам. Тысячи людей с российским гражданством могут за меня там проголосовать.

К шуткам в свой адрес "яблочник" относится с улыбкой. Он утверждает, что не против стать мемом, главное, чтобы из этого вышел толк.

- Это все важно с одной точки зрения, - говорит Вишневский. - Мне самое важное, чтобы как можно больше людей, которые придут на избирательные участки, не перепутали оригинал с фальшивкой. А то, что сейчас происходит, конечно, способствует тому, что у большего числа наступает прояснение. Чем больше огласка, чем больше такого вирусного распространения информации, тем больше шансов, что люди проголосуют так, как они хотят, не ошибутся.

Результаты от новой волны популярности Вишневского уже видны, рассуждает помощник депутата и кандидат от "Яблока" в соседнем округе № 4 Дмитрий Анисимов, количество подписчиков в социальных сетях политика растет, а посты с упоминанием "двойников" набирают тысячи лайков.

- Борис Лазаревич вчера сделал пост об акции с людьми в масках Бориса Вишневского у Горизбиркома. Это уже набрало порядка четырех тысяч лайков. Стало больше подписчиков. Другие соцсети мы пока не анализировали, но в Twitter у него прирост - около 700 человек менее чем за неделю. И растет примерно по сотне в день. Для Twitter это очень неплохой результат, - поделился с ЗАКС.Ру Анисимов.

Медийный успех уже удается монетизировать. Утром 10 сентября Вишневский сообщил, что за два дня сумел собрать 160 тысяч из 220 тысяч рублей, необходимых для печати очередного буклета. По его словам, он получает в основном небольшие пожертвования по 200-500 рублей. Самый крупный за всю кампанию донат, не считая выделенных ему средств партии, составил 40 тысяч рублей.

Сергей Еремеев