           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:04

В Смольном приняли решение приступить к периодическому протапливанию домов с 13 сентября

фото ЗакС политика В Смольном приняли решение приступить к периодическому протапливанию домов с 13 сентября

Ввиду ухудшения погодных условий в Северной столице петербургские власти приняли решение начать периодическое протапливание домов с 13 сентября, извещает пресс-служба Смольного.

В первую очередь тепло будет подаваться на социальные объекты - в детсады, школы, медицинские учреждения.

"Объекты энергетики готовы к отопительному сезону. Проведены испытания систем теплоснабжения, текущие и плановые ремонты теплосетей.  На особом контроле - социальные объекты. Они были полностью готовы к подаче тепла уже к 1 сентября", - поделился заметкой о ситуации губернатор Александр Беглов.

Принимать решение о подаче тепла в многоквартирные дома будут управляющие компании. Прогнозируемые сроки они должны направить в жилищные организации, обслуживающие тот или иной дом.

В Смольном добавили, что за метеоусловиями в городе на Неве старательно бдит комитет по энергетике. Постоянное отопление включат при условии, что в течение пяти дней подряд установится температура ниже +8 градусов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости10 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru