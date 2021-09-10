Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище в Петербурге

Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили с воинскими почестями на Северном кладбище в Петербурге, передает ТАСС.

Церемония прощания с министром прошла в несколько этапов. Утром 10 сентября с ним простились в Москве, в частности, президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и другие.

После этого лафет с телом Зиничева доставили спецбортом МЧС в Петербург. Здесь церемония прощания прошла с участием близких министра, его сослуживцев. Также присутствовали официальные лица города и области, в том числе - губернаторы Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, передает Znak.com.

Место кладбища, где проходила церемония, было оцеплено, вокруг стояли кордоны, за несколько километров от кладбища стояли полицейские посты. Сообщается, что силовики не пускали посетителей. У всех спрашивали документы, предупреждая, что вышедших обратно назад не пустят.

Зиничев погиб в возрасте 55 лет 8 сентября. По официальной версии, он разбился на межведомственных учениях в районе Норильска, пытаясь спасти поскользнувшегося режиссера Александра Мельника. При этом СМИ пишут, что это случилось в 120 километрах от Норильска, на территории Путоранского заповедника, в районе водопада Китабо-Орон. Там в это время года уже стоит минусовая температура и образовывается гололед.