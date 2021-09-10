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Новости 17:55

Посла США в Москве вызвали в МИД России

фото ЗакС политика Посла США в Москве вызвали в МИД России

Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в МИД России. 

РИА "Новости" пишет, что дипломат не стал отвечать на вопросы журналистов и причины его вызова неясны. Отметим, перед этим агентство столкнулось с отказом в аккредитации на мероприятия 11 сентября в Нью-Йорке", в годовщину терактов 2001 года. 

Журналисты РИА "Новости" получили ответ от организаторов мероприятий, указавших на огромное количество заявок и нехватку места. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал отказ травлей прессы.

Сообщается, что Салливан пробыл в МИД около 20 минут и уже покинул здание.


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