Ростовского журналиста Хорошилова отправили в спецприемник из-за поста об "Умном голосовании"

Главного редактора ростовского издания "Голос" Игоря Хорошилова отправили на 10 суток в спецприемник из-за заметки в Facebook о проекте команды Алексея Навального "Умное голосование", сообщает "ОВД-Инфо".

Журналисту инкриминировали административную статью о распространении экстремистских материалов.

Силовики задержали Хорошилова сегодня днем.

Следует отметить, что "Умное голосование" является самостоятельным проектом и не связано с деятельностью признанного экстремистским ФБК*.

Добавим, что правоохранители добиваются повсеместной блокировки мобильных приложений "Умное голосование" и "Навальный". Роскомнадзор уже обязал "Яндекс" и Google удалить из поисковых выдач ссылки на проект оппозиционеров.