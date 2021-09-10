МИД РФ заявил послу США о вмешательстве "цифровых гигантов" в выборы в Госдуму

Посол США в России Джон Салливан был вызван в российский МИД для беседы замминистра иностранных дел по вопросу вмешательства в выборы, заявили в МИД РФ.

"В ходе беседы было подчеркнуто, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами нарушения российского законодательства американскими "цифровыми гигантами" в контексте подготовки и проведения выборов в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации. В этой связи заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны", - утверждают в МИД РФ.

О каком роде вмешательства в выборы, каких именно "цифровых гигантов" и о каких доказательствах идет речь, пока не сообщается. Ранее РКН требовал от Google и Apple удалить приложение, связанное с проектом "Умное голосование", также суд удовлетворял иски к Google и "Яндексу", запрещающие выдавать это словосочетание в поисковиках.

Салливана вызвали в ведомство 10 сентября. В здании он пробыл около 20 минут. В МИД заявили, что, кроме упомянутого, были рассмотрены "некоторые другие вопросы двустороннего характера".