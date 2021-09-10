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Новости 19:14

Путин назначил Александра Чуприяна и. о. главы МЧС

фото ЗакС политика Путин назначил Александра Чуприяна и. о. главы МЧС

Президент Владимир Путин назначил первого замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Чуприяна временно исполняющим обязаности главы МЧС, документ опубликован на портале правовой информации.

Это произошло после гибели главы МЧС Евгения Зиничева. Он погиб 8 сентября в возрасте 55 лет в Красноярском крае. По официальной версии, министр разбился на межведомственных учениях в районе Норильска, пытаясь спасти поскользнувшегося режиссера Александра Мельника. 

10 сентября прошла церемония прощания с Зиничевым. Его похоронили на Северном кладбище в Петербурге.


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