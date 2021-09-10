Путин назначил Александра Чуприяна и. о. главы МЧС

Президент Владимир Путин назначил первого замминистра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Чуприяна временно исполняющим обязаности главы МЧС, документ опубликован на портале правовой информации.

Это произошло после гибели главы МЧС Евгения Зиничева. Он погиб 8 сентября в возрасте 55 лет в Красноярском крае. По официальной версии, министр разбился на межведомственных учениях в районе Норильска, пытаясь спасти поскользнувшегося режиссера Александра Мельника.

10 сентября прошла церемония прощания с Зиничевым. Его похоронили на Северном кладбище в Петербурге.