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Шишлов призвал Колокольцева разобраться с принудительной дактилоскопией задержанных на протестах в Петербурге

фото ЗакС политика Шишлов призвал Колокольцева разобраться с принудительной дактилоскопией задержанных на протестах в Петербурге

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с требованием пресекать практику безосновательной и принудительной дактилоскопии административно задержанных в отделе полиции, сообщили в аппарате омбудсмена.

Шишлов ранее обращался по тому же поводу в управление МВД по Петербургу. В аппарате заявили, что рекомендации омбудсмена восприняты не были. В ответе ведомства заявили, что всех доставленных в отделы задержанных на акции протеста в поддержку Навального 21 апреля подвергали принудительной дактилоскопии и фотофиксации на основании приказов МВД.

Шишлов направил мотивированное обращение в МВД. Он требует принять меры по соблюдению в отделах полиции Петербуга действующего законодательства и обеспечению прав задержанных на защиту персональных данных.

Напомним, по закону добровольная дактилоскопическая регистрация проводится по письменному заявлению гражданина, а обязательная в случае с совершившими административное правонарушение – если установить личность задержанного иным способом невозможно. При этом, как указывал Шишлов в обращении в ГУ МВД по Петербургу, задержанные на акции в апреле граждане имели при себе паспорта. Это позволяло установить их личности, а согласия на дактилоскопирование и фотографирование задержанные не давали, отмечал омбудсмен.


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